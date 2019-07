Verlängerung der Erdöl-Föderkürzung durch Opec immer wahrscheinlicher

Auch die ölreichen Staaten Russland und Saudi-Arabien setzen sich dafür ein, die Produktionsbegrenzung der Opec und anderer Staaten zu verlängern, die gemeinsam die Opec+ bilden. Der russische Präsident Wladimir Putin sagte am Samstag nach dem G20-Gipfel im japanischen Osaka, dass er dies bei Gesprächen mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman vereinbart habe.

Im Dezember hatten sich die Staaten der Opec+ nach langen Verhandlungen darauf verständigt, 1,2 Millionen Barrel (159 Liter) Öl pro Tag weniger als im Oktober 2018 aus dem Boden zu pumpen. Dabei entfallen 800 000 Barrel auf die Opec-Staaten, die restlichen 400 000 Barrel auf die zehn anderen kooperierenden Länder, darunter Russland. Die Kürzung wurde in den vergangenen Monaten nach Angaben der Internationalen Energieagentur in Paris in einigen Monaten sogar übererfüllt. Am Montag wollten nun zunächst die Opec-Staaten, am Dienstag dann die Runde der Opec+ über eine Verlängerung beraten./nif/DP/bgf

(AWP)