VIRUS/US-Notenbank legt grosses Krisenpaket auf

(neu: Begründung Fed, Analysten-Kommentare) - Die US-Notenbank Fed stemmt sich mit aller Macht gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. Nach starken Zinssenkungen und einem grossen Anleihekaufprogramm kündigte sie am Montag in Washington weitere Massnahmen an. Die Finanzmärkte reagierten nur zeitweise positiv auf die Ankündigung. Der Euro legte jedoch spürbar zu, der US-Dollar geriet unter Druck.