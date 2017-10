Von der EZB befragte Experten erwarten etwas höheres Wirtschaftswachstum

Von der Europäischen Zentralbank (EZB) befragte Fachleute gehen von einem etwas höheren Wirtschaftswachstum im Euroraum aus. Dies teilte die EZB am Freitag in Frankfurt mit. Demnach rechnen die Befragten in diesem Jahr mit einem Wirtschaftswachstum von 2,2 Prozent. In der vorherigen Umfrage vor etwa drei Monaten waren es noch 1,9 Prozent gewesen. Für 2018 und 2019 werden Wachstumsraten von 1,9 und 1,7 Prozent erwartet. Das sind jeweils 0,1 Prozentpunkte mehr als bislang erwartet.