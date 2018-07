Vor US-Strafzöllen sinkt die Stimmung in Chinas Industrie

(Ausführliche Fassung) - Die Stimmung in Chinas Industriekonzernen hat sich vor der Einführung von US-Strafzöllen auf zahlreiche chinesische Produkte verschlechtert. Im Juni gingen die beiden wichtigsten Frühindikatoren für die Entwicklung der Industrieproduktion zurück. Damit deutet sich eine weitere Abschwächung des Wachstumstempos der zweitgrössten Volkswirtschaft an, nachdem Chinas Wirtschaft bereits zuletzt an Dynamik eingebüsst hatte.