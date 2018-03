Wdh: CS-CFA-Indikator im Februar weiter gesunken - Neuer Stand 25,8 Punkte

Der sogenannte CS-CFA-Indikator, der die Experten-Erwartungen misst, ist im Februar gegenüber dem Vormonat um 8,7 auf 25,8 Punkte gesunken. Der Rückgang seit Dezember (52,0) ist damit relativ deutlich, allerdings war der Dezember-Wert der höchste seit Anfang 2010 gewesen.

Der Indexstand ergibt sich aus der Differenz der Antworten "Konjunktur verbessert sich" und "Konjunktur verschlechtert sich" (32,3% - 6,5% = 25,8%). Gut 61% der Befragten gab damit an, dass die "Konjunktur unverändert" bleibt. Dies sei als positiv zu bewerten, da auch fast 65% der Umfrageteilnehmer die aktuelle Wirtschaftssituation in der Schweiz als gut einschätzten, schreibt die Credit Suisse in einem Kommentar. Sie berechnet den Index zusammen mit der CFA Society Switzerland.

Viele der befragten Analysten rechnen zudem mit einer Abschwächung des Fankens. 52% der Befragten rechnen genäss den Angaben mit einer Abwertung gegenüber dem Euro (Vormonat: 41%) und sogar 58% glauben an eine Abwertung gegenüber dem US-Dollar (Vormonat: 38%), nachdem der USD in den letzten Monaten deutlich nachgab. Die Mehrheit der Analysten glaubt ausserdem, dass der faire Wert von EUR/CHF zwischen 1,10 und 1,20 liegt - also genau in der Spanne, wo sich auch der aktuelle Kurs (1,1497) befindet.

Die aktuelle Umfrage wurde zwischen dem 12. und 22. Februar durchgeführt, wobei sich 31 Analysten daran beteiligten.

uh/hr

(AWP)