Wdh: Eurozone bleibt auf moderatem Wachstumskurs

Nach Einschätzung des Experten Christoph Weil von der Commerzbank steckt die Eurozone weiter in einer Konjunkturflaute. Die Daten für das dritte Quartal hätten gezeigt, dass die Wachstumsschwäche im zweiten Quartal kein Ausreisser gewesen sei. Im Jahresvergleich legte die Wirtschaft in den 19 Staaten des Währungsraums in den Monaten Juli bis September laut Eurostat saisonbereinigt um 1,1 Prozent zu. In dieser Betrachtung wurde die Erwartung von Analysten getroffen.

"Die Konjunkturschwäche dämpft auch die Hoffnungen der Europäischen Zentralbank (EZB) auf eine nachhaltig höhere Inflation", sagte Experte Weil. Wie Eurostat ebenfalls am Donnerstag mitteilte, schwächte sich die Teuerung in der Eurozone im Oktober weiter ab. Die Inflationsrate fiel demnach auf 0,7 Prozent und damit auf den tiefsten Stand seit November 2016.

Ausschlaggebend für den geringeren Preisdruck war Energie, die im Oktober 3,2 Prozent günstiger war als ein Jahr zuvor. Zudem stiegen die Preise für Industriegüter kaum. Deutlich stärker erhöhten sich die Preise für Dienstleistungen und Lebensmittel. Die Kerninflation ohne Energie und Nahrungstitel betrug 1,1 Prozent.

Dagegen zeigte sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt der Eurozone weiter robust. Neben den Daten zum Wirtschaftswachstum und zur Preisentwicklung veröffentlichte Eurostat auch die Arbeitslosenquote für September. Diese verharrte wie im Monat zuvor auf 7,5 Prozent. "Das ist die niedrigste Quote, die seit Juli 2008 im Euroraum verzeichnet wurde", heisst es in der Mitteilung von Eurostat.

Nach wie vor ist die Arbeitsmarktlage in den einzelnen Mitgliedstaaten aber sehr unterschiedlich. In der Eurozone weist Deutschland die niedrigste Arbeitslosigkeit auf, in Griechenland und Spanien ist sie am höchsten, auch wenn sie dort in den vergangenen Jahren deutlich gefallen ist.

An den Finanzmärkten zeigten sich nur wenig Reaktionen auf die Daten aus der Eurozone./jkr/jsl/jha/

(AWP)