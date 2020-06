Wdh: EZB-Präsidentin Lagarde rechtfertigt Krisenkurs

(Name der EZB-Präsidentin im ersten Absatz ergänzt.) - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihre drastischen Schritte gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise gerechtfertigt. Angesichts der erheblichen Risiken, die die Krise mit sich bringe, seien die jüngsten Entscheidungen angemessen, sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Montag vor einem EU-Parlamentsausschuss per Videokonferenz. Unter dem Strich seien die Effekte der lockeren Geldpolitik eindeutig positiv.