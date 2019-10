Wdh: Inflation in der Türkei erstmals seit langem wieder einstellig

(Berichtsmonat im ersten Absatz ergänzt.) - In der Türkei ist die Inflation erstmals seit gut zwei Jahren wieder in den einstelligen Bereich gefallen. Die Lebenshaltungskosten erhöhten sich im September gegenüber dem Vorjahresmonat um 9,3 Prozent, wie das nationale Statistikamt am Donnerstag in Ankara mitteilte. Es ist das erste Mal seit Mitte 2017, dass die Inflationsrate nicht mehr zweistellig ist. Analysten hatten mit dieser Entwicklung der Tendenz nach gerechnet, allerdings im Mittel eine etwas höhere Rate erwartet.