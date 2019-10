Wdh: Schwedische Notenbank will weiterhin Zinsen anheben

(Im zweiten Satz, erster Absatz wurde das Wort "Zinserhebung" durch "Zinsanhebung" ersetzt.) - Die schwedische Notenbank will im Gegensatz zu vielen anderen Notenbanken den Leitzins bald anheben. Wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung hervorgeht, soll die Zinsanhebung "höchstwahrscheinlich" im Dezember auf dann null Prozent erfolgen. Bisher hatten die Währungshüter zwar eine Zinserhöhung in Aussicht gestellt, hatten aber von einem Zeitraum Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres gesprochen.