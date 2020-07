Wdh: Stimmung in Japans Industrie wegen Corona-Pandemie tief im Keller

(Im ersten Absatz wurde der Erhebungszeitraum präzisiert.) - In der japanischen Grossindustrie hat sich die Stimmung wegen der globalen Corona-Pandemie noch deutlicher verschlechtert als erwartet. Wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Quartalsumfrage ("Tankan") der Notenbank unter rund 10 000 Unternehmen des Landes hervorgeht, sank der darin ermittelte Stimmungsindex für die grossen Produktionsunternehmen im zweiten Quartal von zuvor minus 8 Punkten auf minus 34 Punkte. Ein negativer Index bedeutet, dass die Pessimisten in der Mehrheit sind. Das ist der tiefste Stand seit Juni 2009. Die Verschlechterung der Stimmung fiel dabei noch deutlicher aus als von Ökonomen erwartet. Im Vorquartal war der Index erstmals seit Jahren in den negativen Bereich gerutscht.