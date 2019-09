Wdh/Weltwirtschaftsforum: Afrika muss Antworten auf Klimawandel finden

(Wiederholung: In der Überschrift wurde ein Tippfehler im Wort "Klimawandel" rpt "Klimawandel" entfernt.) - Überschwemmungen, Wirbelstürme, Dürre-Perioden: Der Klimawandel hat Afrika im Griff. "Der Klimawandel ist die grösste Bedrohung für die Menschheit; als kleiner Inselstaat nehmen wir ihn sehr Ernst", sagte der Präsident der Seychellen, Danny Faure, am Mittwoch bei der Afrikatagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Kapstadt. Ein Land wie Mosambik etwa habe nach einem langen, kriegerischen Konflikt bei seinem Wiederaufbau viel Zeit verloren, um sich gegen den Klimawandel zu wappnen.