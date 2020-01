Weitere Verschärfungen der Strafzinsen für Banken würden aus Sicht des niederländischen Notenbankchefs Klaas Knot geldpolitisch immer weniger bringen. "Wir wissen auch, dass es wichtige Nebeneffekte gibt, die es zu berücksichtigen gilt", sagte das EZB-Ratsmitglied am Freitag dem Fernsehsender CNBC am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos.