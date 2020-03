WEF startet Plattform für Unternehmen im Kampf gegen Coronavirus

Im Kampf gegen das neuartige Coronavirus will das Weltwirtschaftsforum (WEF) mit einer Aktionsplattform Hilfe aus der Privatwirtschaft kanalisieren. Über die "Covid Action Platform" sollen weltweit Unternehmen ihre Unterstützung anbieten und sich austauschen können, etwa bei Lieferkettenlösungen, wie das WEF am Mittwoch in Cologny bei Genf mitteilte. Mehr als 200 Konzerne hätten bereits ihre Beteiligung zugesagt, darunter mehrere Dax -Unternehmen, internationale Banken sowie Grosskonzerne wie die Google -Mutter Alphabet .