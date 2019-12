Weihnachtsgeschäft boomt laut Kreditkartendaten vor allem online

Von der letzten Novemberwoche, inklusive Black Friday, bis am zweiten Adventssonntag stiegen die Umsätze im Schweizer Handel gegenüber dem Vorjahr um 10 Prozent. Dies zeigt eine am Freitag publizierte Datenauswertung des Kreditkartenunternehmens Swisscard. 2018 gab es ein Plus von "nur" 6 Prozent.

Insbesondere im E-Commerce sind der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr 21 Prozent gewachsen, erklärte Swisscard. 2018 lag das Plus sogar bei 26 Prozent. Der "Black Friday" war wie 2018 der bisher umsatzstärkste einzelne Tag des Jahres.

Der stationäre Handel ist im laufenden Weihnachtsgeschäft mit bisher 7 Prozent deutlich schwächer als der Onlinekanal gewachsen. Dabei kamen Warenhäuser auf ein Plus von bisher 8 Prozent, der Elektronikfachhandel auf eines von 19 Prozent.

Die Analyse von Swisscard berücksichtigt die Umsätze mit Kreditkarten von Privatkunden in der Schweiz.

ra/tt

(AWP)