Weko sucht Geschädigte von Pharmazulieferer-Kartell

Die Weko hatte die Eröffnung der Untersuchung bereits Mitte September bekanntgegeben und damals auch bei mehreren Unternehmen Hausdurchsuchungen durchgeführt. Mittlerweile sei ausserdem auch die EU-Kommission als zuständige europäische Kartellbehörde an dem Fall dran, schreibt die "Handelszeitung" am Mittwoch auf ihrer Online-Seite.

In ihrer Bekanntmachung nennt die Weko auch die Namen der Unternehmen, gegen die sich die Untersuchung richtet. Von diesen haben mit der Alchem Europe, der DCS Pharma, und der Linnea drei den Sitz in der Schweiz und mit der Boehringer Ingelheim, der Globe Chemical und der Transo-Pharm drei in Deutschland. Die weiteren Unternehmen haben den Sitz in Indien (Alchem International, Alkaloids Corp, Vital Laboratories), in Australien (Alkaloids of Australia) und in Luxemburg (C-squared Pharma).

Der Wirkstoff Scopolaminbutylbromid wird für Medikamente gegen krampfartige Bauchschmerzen, Nierenkoliken und Blasenkrämpfe genutzt.

tp/yr

(AWP)