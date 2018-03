Weniger Besucher am Autosalon 2018 in Genf als erwartet

Die Veranstalter zeigten sich in ihrer Bilanz vom Sonntag dennoch zufrieden. Der leichte Rückgang der Besucher habe eine bessere Qualität zur Folge gehabt: es habe weniger Verkehr auf den Strassen und in den Parkings gehabt, die ausgestellten Autos seien besser sichtbar gewesen und es habe mehr Platz für technische Diskussionen an den Messeständen gegeben.

"Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden, angesichts des unattraktiven Wirtschaftsklimas und der oft autofeindlichen Atmosphäre in Medien und Politik", liess sich Maurice Turrettini, der Präsident des Automobilsalons, zitieren.

Rund 180 Aussteller haben dem Publikum 110 Europa- und Weltpremieren präsentiert. Das mediale Echo an den zwei Pressetagen bestätigte die Ausnahmestellung des Autosalons als weltweite Kommunikationsplattform.

Der nächste Autosalon in Genf findet vom 7. bis 17. März 2019 statt.

(AWP)