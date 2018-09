Weniger Inverkehrsetzungen von Motorfahrzeugen im August

In der Schweiz sind im August 2018 weniger Motorfahrzeuge neu registriert worden als im entsprechenden Vorjahresmonat. Insgesamt wurden 29'638 Motorfahrzeuge (ohne Motorfahrräder) erstmals in den Verkehr gesetzt und damit 4,0 Prozent weniger als im Vorjahr, wie aus einer Veröffentlichung des Bundesamts für Statistik vom Dienstag hervorgeht. Im laufenden Jahr - also von Januar bis August - ergibt sich ein Minus von 0,5 Prozent auf insgesamt 412'827 Motorfahrzeuge.