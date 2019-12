Weniger Konkurse und mehr Firmengründungen in der Schweiz

In den ersten elf Monaten des bald zu Ende gehenden Jahres wurde insgesamt gegen 4'310 Firmen ein Insolvenzverfahren eröffnet. Dies entspreche gegenüber dem Vorjahr einer Abnahme von drei Prozent, teilte der Wirtschaftsinformationsdienst Bisnode am Freitag mit.

Dabei kamen 1'579 Konkurse in nur vier Branchen zustande, wie es weiter hiess. Baufirmen und Handwerksbetriebe, Unternehmen aus der Holz- und Möbelindustrie sowie aus der Gastrobranche machten als Spitzenreiter in der Konkursstatistik mehr als einen Drittel an allen Firmenpleiten aus. Kaum Insolvenzen gab bei Ausbildungs- und Gesundheitsdiensten oder in der Immobilienbranche.

Weniger Konkurse in der Nordwestschweiz

Nach Regionen betrachtet war der Rückgang der Firmenkonkurse in der Nordwestschweiz (-14%) auffällig. Aber auch im Espace Mittelland (-13%) und in der Ostschweiz (-5%) gingen deutlich weniger Firmen pleite als noch vor einem Jahr. Demgegenüber nahmen die Konkurszahlen etwa im Tessin (+5%) und in Zürich (+9%) zu.

Auf der anderen Seite liessen sich bis November total 40'209 Firmen neu ins Handelsregister eintragen. Das ist laut Bisnode ein Zuwachs von drei Prozent. Besonders viele Neugründungen habe es in der Dienstleistungsbranche und im Gastgewerbe sowie wie auch bei den Pleiten in der Holz- und Möbelindustrie gegeben. Rückläufig waren die Gründungen etwa im Bau oder auch im Druck- und Verlagsgewerbe.

Mehr Neugründungen gab es in der Südwestschweiz mit einem Plus von 3 Prozent verglichen mit dem Vorjahr. Aber auch in der Nordwestschweiz und in Zürich (beide +2%) nahmen die Gründungen zu. Dagegen waren sie in der Zentralschweiz (-4%) und im Tessin (-1%) rückläufig.

mk/kw

(AWP)