Weniger neue SUV inseriert

Die SUV und Crossover-Modelle (Kompakt-SUV), seien zwar noch gefragt, da die grösseren Autos aber im Vergleich zu Klein- und Kompaktwagen über eine umfangreichere Ausstattung und komplexere Assistenzsysteme verfügen würden, habe der Automarkt gerade bei solchen Modellen die Lieferengpässe im Halbleitermarkt deutlicher zu spüren bekommen. Einige Fahrzeuge hätten dadurch Lieferverzögerungen von bis zu zwölf Monaten gehabt.

Gemäss den Zahlen der Plattform stammten 2021 von den zehn am häufigsten angebotenen Neuwagen fünf aus der Klasse der Kompaktwagen. An der Spitze lag dabei das Modell "Fiat 500". Aus der Kategorie "SUV und Crossover" schafften es mit dem Hyundai Kona und dem Hyundai Tucson nur zwei Modelle in die Top 10.

Zu beachten gelte es aber auch, dass viele Käufer ihre Neuwagen direkt beim Händler bestellten. Daher würden viele Autos dieser Kategorie nicht inseriert, heisst es weiter. Laut den Zulassungszahlen von Neuwagen des Importeuren-Verbands Auto Schweiz war knapp jeder zweite PKW ein SUV oder Crossover-Modell.

Der auf der Plattform stärker vertretene Occasionsmarkt blieb derweil fest in der Hand deutscher Autohersteller: "Der Volkswagenkonzern, Daimler und die BMW Group beanspruchten mit ihren Modellen gleich neun von zehn Rängen für sich", gibt Autoscout24-Verkaufschef Maurice Acker zu Protokoll. Wie bereits 2020 war der VW Golf das beliebteste Gebrauchtwagenfahrzeug gewesen und setzte sich erneut an die Spitze der Rangliste.

sta/kw

(AWP)