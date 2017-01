Wirtschaft zieht an: China überrascht mit starkem Preisanstieg

(Ausführliche Fassung) - Erneut deuten Konjunkturdaten aus China darauf hin, dass die zweitgrösste Volkswirtschaft langsam wieder Fahrt aufnimmt. Wie das Statistikamt in Peking am Dienstag mitteilte, sind die Erzeugerpreise im Dezember so schnell wie seit über fünf Jahren nicht mehr gestiegen. Die Preise machten im Jahresvergleich einen grossen Sprung um 5,5 Prozent. Einen stärkeren Anstieg gab es zuletzt im September 2011. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Volkswirte hatten im Schnitt nur einen Zuwachs um 4,6 Prozent erwartet.