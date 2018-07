Europäische Wirtschaftsforscher erwarten weiteres Wachstum in Euroraum, sehen aber zunehmend Konjunkturrisiken. Haupttreiber dürften die Investitionen in Ausrüstungen und Bauten sein, teilten die Forschungsinstitute ifo (München), KOF (Zürich) und Istat (Rom) am Dienstag mit.