Wohneigentumspreise steigen im dritten Quartal weiter an

Die Preise für Wohneigentum haben im dritten Quartal weiter angezogen. Der grösste Anstieg lag dabei im mittleren Segment von Einfamilienhäusern. Anzeichen, dass der schon lange anhaltende Preisanstieg am Immobilienmarkt bald zu einer Korrektur führen wird, gebe es aktuell keine, heisst es am Freitag in einer Mitteilung von Fahrländer Partner Raumentwicklung (FPRE).