WTO sieht für Welthandel Silberstreifen am Horizont

Die Welthandelsorganisation (WTO) blickt angesichts der ersten wirtschaftlichen Erholungszeichen wieder etwas optimistischer in die Zukunft. Der noch im April von der WTO als schlimmstes Szenario für möglich gehaltene Absturz des Welthandels um 32 Prozent in diesem Jahr sei in diesem Ausmass nun unwahrscheinlicher geworden, teilte die WTO am Dienstag in Genf mit. Zwar sei der Rückgang immer noch historisch, "aber es gibt einen Silberstreifen: Es hätte viel schlimmer kommen können", sagte WTO-Chef Roberto Azevedo.