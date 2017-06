Zahl der Banken in der EU im Jahr 2016 gesunken

Die Zahl Kreditinstitute mit Sitz in der EU hat sich erneut verringert. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Mittwoch mitteilte, sank ihre Zahl per Jahresende 2016 um 110 von 3277 auf 3167 Institute. Die Bilanzsumme aller EU-Banken verringerte sich von 33 798 Milliarden auf 33 410 Milliarden Euro. Im Euroraum stieg sie hingegen von 24 066 auf 24 183 Milliarden Euro.