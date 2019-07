Zahl der Baugenehmigungen in Deutschland gesunken

In Deutschland ist die Zahl der Baugenehmigungen trotz der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt in den Ballungszentren gesunken. In den Monaten Januar bis Mai sei der Bau von 136 300 Wohnungen genehmigt worden, teilte das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mit. Im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum des Vorjahres sei dies ein Rückgang um 2,4 Prozent. Die Genehmigungen galten sowohl für neue Gebäude als auch für Baumassnahmen an bestehenden Gebäuden.