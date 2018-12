Zeichen stehen auf Förderkürzung der Opec+

(Ausführliche Fassung) - In dem Ölkartell Opec und anderen wichtigen Ölstaaten wie Russland stehen die Zeichen auf Kürzung der Produktion. Die unter dem Begriff "Opec+" zusammengefassten Förderländer hätten in der Frage der Produktionskürzung eine Einigung erzielt, sagte der Ölminister des Oman, Mohammed Al Rumhi, am Mittwoch in Wien. Demnach soll es ab Januar eine Kürzung über einen Zeitraum von sechs Monaten geben.