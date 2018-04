Die Schweizerische Zementindustrie hat zum Jahresbeginn weniger abgesetzt. Für das erste Quartal 2018 resultiert ein Rückgang um 2,2% gegenüber der entsprechenden Vorjahresperiode. Unter Berücksichtigung der Sonderfaktoren - eine geringere Anzahl an Arbeitstagen als im Vorjahr und die längere Kälteperiode im März - könne von einer tendenziell stabilen Entwicklung ausgegangen werden, betont der Verband Cemsuisse am Freitag in einer Mitteilung.