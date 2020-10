Zentralbanken umreissen Bedingungen für eigene Digitalwährungen

Der am Freitag publizierte Bericht enthalte keine Meinung über eine mögliche Einführung von öffentlich zugänglichem digitalem Zentralbankgeld (Central bank digital currency, CBDC), betont die SNB in einer Mitteilung. Die Gruppe werde aber weiterhin auf dem Gebiet zusammenarbeiten. Neben der SNB umfasst die Gruppe die Bank of Canada, die Bank of England, die Bank of Japan, die Europäische Zentralbank (EZB), das Federal Reserve, die Sveriges Riksbank und die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ).

Zu den zentralen Prinzipien für eine CBDC gehöre, dass sie mit Bargeld und anderen Formen von Geld koexistieren könne, schreibt die SNB. Zudem solle die Einführung einer CBDC "umfassenderen strategischen Zielen dienen und die Geld- und Finanzstabilität nicht gefährden". Auch müsse eine solche Digitalwährung Innovation und Effizienz fördern.

Bei den künftigen Aktivitäten der Gruppe werde es unter anderem darum gehen, sich mit weiteren offenen Fragen sowie den Herausforderungen bezüglich grenzüberschreitender Zahlungen zu befassen, so die SNB weiter. "Die Zentralbanken müssen eine fundierte Position entwickeln, ob und in welcher Form digitales Zentralbankgeld in tokenisierter Form künftig zum Einsatz kommen könnte", wird SNB-Direktionspräsident Thomas Jordan zitiert.

Für die SNB stehe zurzeit insbesondere die Erforschung der Verwendung von digitalem Zentralbankgeld durch Finanzinstitute im Vordergrund, heisst es weiter. Bereits im Herbst 2019 hatte die SNB mitgeteilt, dass sie mit der Börsenbetreiberin SIX gemeinsame Möglichkeiten für den Einsatz von digitalem Zentralbankgeld erforschen wolle. Dieses könnte etwa für die von der SIX geplanten "Blockchain-Börse" SIX Digital Exchange (SDX) zum Einsatz kommen.

tp/uh

(AWP)