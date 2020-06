Zentralbanken wollen mehr Augenmerk auf Klimawandel legen

Zentralbanken und Aufseher weltweit wollen dem Klimawandel sowie den damit verbundenen wirtschaftlichen und finanziellen Risiken mehr Gewicht einräumen. Das "Network for Greening the Financial System" (NGFS), ein globaler Verbund von 66 Zentralbanken und Aufsichtsbehörden, veröffentlichte am Mittwoch neue Empfehlungen, wie solche Faktoren beim Risikomanagement im Finanzsektor stärker berücksichtigt werden können.