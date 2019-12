ZEW-Index steigt auf höchsten Stand seit Februar 2018

(Ausführliche Fassung) - Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten sind erneut deutlich gestiegen. Der Indikator des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) legte im Dezember um 12,8 Punkte auf 10,7 Zähler zu, wie das Institut am Dienstag in Mannheim mitteilte. Nach dem zweiten deutlichen Anstieg in Folge notiert das Stimmungsbarometer auf dem höchsten Stand seit Februar 2018. Fachleute deuteten dies als Signal für eine bessere konjunkturelle Entwicklung.