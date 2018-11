ZEW-Konjunkturerwartung steigt - Einbruch bei Lagebeurteilung

(Ausführliche Fassung) - Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich im November überraschend verbessert. Wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mitteilte, stieg der von ihm erhobene Indikator für die Erwartungen um 0,6 Punkte auf minus 24,1 Zähler. Analysten hatten im Schnitt einen erneuten Dämpfer und einen Indexwert von minus 26,0 Punkte erwartet. Experten wiesen darauf hin, dass die bessere Konjunkturerwartung in Verbindung mit einem Einbruch bei der Lagebeurteilung gesehen werden muss.