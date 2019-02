ZEW-Konjunkturerwartungen steigen vierten Monat in Folge

(Ausführliche Fassung) - In Deutschland gibt es wieder Hinweise auf eine bessere konjunkturelle Entwicklung im Lauf des Jahres. Im Februar haben sich die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten weiter verbessert. Wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mitteilte, stieg der entsprechende Indikator um 1,6 Punkte auf minus 13,4 Zähler. Das ist der vierte Anstieg in Folge.