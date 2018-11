Zinsen sind laut Powell etwas unter neutralem Niveau

US-Notenbankchef Jerome Powell hat die Tür für ein verlangsamtes Zinserhöhungstempo geöffnet. Der Leitzins sei nur etwas unter dem Niveau, das als neutral gelten kann, sagte Powell am Mittwoch in New York. Als ein neutrales Zinsniveau gilt das Niveau, bei dem das Wirtschaftswachstum weder gestützt noch belastet wird. Die meisten Ökonomen erwarten, dass die Fed den Leitzins nicht über ein neutrales Niveau hinaus anheben wird.