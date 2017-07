Zürcher Kantonalbank feiert Jubiläum mit einer Seilbahn über den See

Mit der Seilbahn über den Zürichsee will die ZKB zum Jubiläum an den Pioniergeist ihrer Gründer anknüpfen, wie die Bank in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt. Sie schliesst damit auch willentlich an die Geschichte legendärer Seilbahnen an, die gleicherorts bestanden.

Anlässlich der Landesausstellung 1939 und der Gartenbauausstellung 1959 wurden jeweils Seilbahnen gebaut, welche die beiden Seeufer miteinander verbanden. Die ZKB will ebenfalls "ein Erlebnis bieten, von dem auch die nächste Generation noch hören wird", wie es in der Mitteilung weiter heisst.

ZÜRIBAHN KOSTET 40 BIS 60 MILLIONEN

Die Kantonalbank nennt ihre Seilbahn ZüriBahn. Diese soll 1,4 Kilometer lang sein und 14 Gondeln für je 35 Personen haben. Damit sollen 2000 Fahrgäste pro Stunde und Weg befördert werden können. Eine Fahrt wird voraussichtlich zwischen 5 und 15 CHF kosten.

In der aktuellen, frühen Phase der Planung rechnet die Bank mit Investitionen von 40 bis 60 Mio CHF. Weil die Seilbahn fünf Jahre lang betrieben werden soll, geht die ZKB davon aus, dass die ZüriBahn selbsttragend sein kann.

War die Landi-Seilbahn von 1939 noch eine kurzzeitige Erscheinung, blieb die Gondelbahn der Gartenbauausstellung G59 sieben Jahre bestehen. 1966 wurden die Tragekonstruktionen abgebaut, damit der Blick von der Stadt auf die Glarner Alpen wieder ungestört sei.

Stadt und Kanton befürworten das ZKB-Projekt. Derzeit laufen Abklärungen mit Behördenvertretern. Nach einem Planungsgenehmigungsverfahren beim Bundesamt für Verkehr erwartet die ZKB die Baubewilligung bis 2019. Ein Jahr später soll dann die Seilbahn in Betrieb genommen werden.

Ausserdem kündigt die ZKB an, im Sommer 2020 eineinhalb Monate lang eine Gartenanlage auf der Landiwiese zu betreiben und die Geschichte der Bank in digitaler Form aufzuarbeiten.

