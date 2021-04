Zürcher Obergericht stellt Bankenpraxis bei älteren Libor-Hypotheken in Frage

Ein Urteil eines Bezirksgerichts, das diese Praxis stützte, ist nun vom Zürcher Obergericht an diese Instanz zurückgewiesen worden, wie die "Neue Zürcher Zeitung" (NZZ) am Dienstag schreibt. In dem im Januar 2021 erfolgten Urteil, das der Nachrichtenagentur AWP vorliegt, hat sich das Obergericht allerdings nicht direkt zur Sache geäussert. Vielmehr bemängelte es ein fehlendes Beweisverfahren dazu, ob der "Nullzins-Floor" tatsächlich als Vereinbarung zwischen den Parteien anzusehen sei.

Der Kläger hatte laut dem Urteil seine Libor-Hypothek 2012 und damit noch vor Einführung von Negativzinsen abgeschlossen. Er machte geltend, dass er dem besagten "Nullzins-Floor" für die Berechnung seiner Hypothekarzinsen nicht zugestimmt habe.

Weil der Libor-Satz seit 2015 deutlich in die Negativzone gerutscht ist, forderte er von seiner Bank deshalb fast 120'000 Franken zurück. Das Bezirksgericht war allerdings der Argumentation der Bank gefolgt, die sich auf spätere Vereinbarungen berief, die der Kläger akzeptiert habe.

Das Obergericht sah dagegen die periodischen Bestätigungsschreiben der Bank an ihre Kunden, in denen sie den jeweils geltenden Satz festlegte, offenbar nicht als eine klare vertragliche Vereinbarung an. Damit könnte sie weiteren Klagen die Tore geöffnet haben, schreibt nun die NZZ. Die Banken dürften nun Klagen in Höhe von "mindestens einem hohen zweistelligen Millionenbetrag" riskieren, meint die Zeitung.

tp/kw

(AWP)