Zuversicht der deutschen Exportwirtschaft wächst

Die deutsche Exportindustrie ist so optimistisch wie seit drei Jahren nicht mehr. Einer Umfrage des Ifo-Instituts unter 2700 Unternehmen zufolge legte der Index für die Exporterwartungen in den nächsten drei Monaten im Februar um 2,5 auf 14,6 Punkte zu. Die Zahlen "lassen auf ein deutliches Plus bei den Ausfuhren im ersten Quartal schliessen. Es gibt weiterhin keinen 'Trump-Effekt'", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest am Freitag in München. "Unternehmen, die in die USA exportieren, berichten sogar von leicht besseren Aussichten." Die USA sind nach der EU der zweitgrösste Exportmarkt für die deutsche Wirtschaft.