Aktien Frankfurt: Anleger hoffen weiter auf Einigung im Handelsstreit

Die weiterhin zuversichtliche Stimmung am deutschen Aktienmarkt hat den Dax am Freitag auf ein Jahreshoch getrieben. Der Leitindex war im Handelsverlauf bis auf 11 504 Punkte gestiegen und notierte zuletzt noch 0,66 Prozent im Plus bei 11 499,19 Punkten. Aktuell bewegt sich das Börsenbarometer wieder auf dem Niveau von Anfang Dezember 2018.