Aktien Frankfurt Ausblick: Anleger bleiben optimistisch

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben vorerst wohl optimistisch. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn am Montag legte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex auf 13 122 Punkte zu und signalisiert für das Börsenbarometer damit ein Plus von 0,5 Prozent. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird mit einem Plus von 0,2 Prozent erwartet.