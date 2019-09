Aktien Frankfurt Ausblick: Anleger bleiben positiv gestimmt

Am deutschen Aktienmarkt dürfte die Erholungsrally am Donnerstag in eine neue Runde gehen. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte rund eine Stunde vor Handelsstart ein Plus von 0,94 Prozent auf 12 138 Punkte. In Europa wird der EuroStoxx 50 ebenfalls deutlich höher erwartet.