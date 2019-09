Aktien Frankfurt Ausblick: Anleger bleiben risikobereit

Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisiert rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsstart ein Plus von 0,44 Prozent auf 12 323 Punkte. Über diesem Stand hat sich der Dax seit Ende Juli nicht mehr gezeigt. Der EuroStoxx 50 , der Leitindex der Euroregion, dürfte am Mittwoch ebenfalls freundlich in den Handel starten.

Gespannt warten die Anleger nach wie vor auch auf die Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank an diesem Donnerstag. Dabei interessiert besonders, wie stark die Notenbank ihren Satz für Bankeinlagen absenken wird, was für Banken letztlich steigende Strafzinsen bedeutet. Auch fragt sich wohl so mancher, ob es ein neues Anleihekaufprogramm geben könnte oder ob zumindest die Bereitschaft dazu signalisiert wird. Die Erwartungen an den Börsen sind hoch, entsprechend gross ist daher inzwischen auch das Enttäuschungspotenzial.

Der Spezialchemie- und Pharmakonzern Merck erwartet für sein schwieriges Geschäft mit den Spezialmaterialien eine baldige Rückkehr zum Wachstum. Ab dem Jahr 2020 rechnet das Unternehmen mit einem durchschnittlichen jährlichen organischen Umsatzwachstum für die Sparte in der Grössenordnung von 2 bis 3 Prozent, wie Merck am Morgen mitteilte. Die bereinigte Ebitda-Marge soll zudem dauerhaft rund 30 Prozent betragen. Auf der Handelsplattform Tradegate legte die Aktie im Vergleich zum Xetra-Börsenschluss am Dienstag um rund 1 Prozent zu.

Deutsche Wohnen , vom Bankhaus Lampe nun zum Kauf empfohlen, legten vorbörslich um rund 2 Prozent zu. SLM Solutions wurden von der britischen Investmentbank HSBC bei einem unveränderten Kursziel von 10 Euro von "Hold" auf "Reduce" abgestuft. Der maue Jahresstart des Herstellers von 3D-Druckern zeige, dass die Hoffnung auf eine Trendwende noch verfrüht sei, hiess es unter Verweis auf die im August vorgelegten Zahlen zum zweiten Quartal. Zudem strich die HSBC ihre Kaufempfehlung für die Puma-Aktie nach ihrem guten Lauf. Die Aktien beider Unternehmen gaben auf Tradegate daraufhin deutlich nach.

Ausserhalb der Dax-Familie gab die Restaurant-Kette Vapiano am Morgen ihre Halbjahreszahlen bekannt und bestätigte den Jahresausblick./ck/jha/

(AWP)