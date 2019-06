Aktien Frankfurt Ausblick: Anleger dürften weiter vorsichtig agieren

Der Dax wird auch am Dienstag zunächst wohl nur schwer in Gang kommen. Nach dem kaum bewegten Wochenstart stand der X-Dax als ausserbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex minimal tiefer bei 12 078 Punkten. Das Börsenbarometer hangelt sich an der 50-Tage-Linie entlang, die als Gradmesser für den mittelfristigen Trend gilt. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone wird nur etwas höher erwartet.