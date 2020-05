Aktien Frankfurt Ausblick: Anleger greifen zu - Blicke auf Japans Wirtschaft

Mit besser als befürchteten japanischen Wirtschaftsdaten im Rücken dürfte der Dax am Montag positiv in den Handel starten. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte rund eine Stunde vor dem Auftakt ein Plus von 1,5 Prozent auf 10 621 Punkte. Er würde damit an seine jüngste Erholung anknüpfen vom tiefsten Stand seit Anfang April, den er am vergangenen Donnerstag erreicht hatte. Auch der EuroStoxx wird im Plus erwartet.