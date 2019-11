Aktien Frankfurt Ausblick: Anleger halten sich zu Wochenbeginn zurück

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften zum Wochenbeginn zunächst Vorsicht walten lassen und die weitere Entwicklung im Handelskonflikt abwarten. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn am Montag signalisierte der X-Dax als ausserbörslicher Indikator für den hiesigen Leitindex Dax ein Minus von 0,40 Prozent auf 13 176 Punkte. Damit würde das Börsenbarometer - nach dem Hoch am Donnerstag bei rund 13 300 Punkten - die Konsolidierung auf hohem Niveau fortsetzen. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeichnet sich ebenfalls ein leichter Rückgang ab.