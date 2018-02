Aktien Frankfurt Ausblick: Anleger meiden wieder Risiken - Bayer enttäuscht

Angesichts zunehmender Risiken wird der Dax am Mittwoch seine leichten Vortagesverluste voraussichtlich ausweiten. Die Vorgaben der Überseebörsen sind negativ und auch anstehende politische Entscheidungen wie die SPD-Abstimmung über die Grosse Koalition oder die Wahl in Italien rücken wieder zunehmend in den Blick. Zudem könnten erwartete Verluste der Bayer-Aktie, eines Schwergewichts im Dax, den Leitindex drücken.