Aktien Frankfurt Ausblick: Anleger scheuen das Risiko - MDax-Konzerne im Blick

Kursverluste an den Börsen in New York und in Japan dürften zur Wochenmitte auch den Dax belasten. Einmal mehr geht die Furcht um vor Restriktionen im US-chinesischen Handel. Gut eine Stunde vor der Eröffnung signalisierte der X-Dax für den Leitindex einen Abschlag von 0,65 Prozent auf 11 949 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird um 0,66 Prozent tiefer erwartet.