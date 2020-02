Aktien Frankfurt Ausblick: Anleger trotz Virus vorsichtig optimistisch

Der deutsche Aktienmarkt dürfte - der zunehmenden Ausbreitung des Coronavirus zum Trotz - am Dienstag an die freundliche Grundstimmung vom Wochenstart anknüpfen. Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Handelsstart ein Plus von 0,7 Prozent auf 13 137 Punkte, nachdem der Dax am Vortag um rund ein halbes Prozent zugelegt hatte. Der EuroStoxx 50 wird am Dienstag etwa 0,9 Prozent höher erwartet.