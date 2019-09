Aktien Frankfurt Ausblick: Anleger warten auf Impulse durch die Notenbanken

Nach vier Handelstagen in Folge mit Gewinnen fehlt es dem Dax am Dienstag an weiteren Aufwärtsimpulsen. Die Anleger warten vielmehr auf Signale der Notenbanken. Entsprechend halfen auch die Börsen in den USA und Asien kaum weiter. An der Wall Street ging dem Dow Jones Industrial am Vorabend auf dem Weg zu seinem im Juli markierten Rekordhoch die Puste aus. In China zeigten sich die wichtigsten Indizes im späten Handel an diesem Morgen etwas schwächer.