Aktien Frankfurt Ausblick: Anleger werden wieder risikofreudiger

Hoffnungen auf ein Ende des Handelskriegs zwischen den USA und China dürften den Dax am Montag weiter antreiben. Der X-Dax als ausserbörslicher Indikator signalisierte für den deutschen Leitindex eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,41 Prozent auf 10 812 Punkte. Damit würde er an seine Erholungsrally vom Freitag anknüpfen und seinen knapp zweiprozentigen Gewinne aus der verkürzten Auftaktwoche des neuen Jahres ausbauen. Der EuroStoxx 50 wird am Montag ebenfalls freundlich erwartet.