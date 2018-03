Aktien Frankfurt Ausblick: Ausverkauf an der Nasdaq zieht Dax wieder runter

Hohe Kursverluste an der US-Technologiebörse Nasdaq dürften den Anlegern in Deutschland die Stimmung am Mittwoch schon wieder vermiesen. Nach der kräftigen Erholung des Dax am Vortag geht es nun erneut abwärts mit den Kursen. Der X-Dax als Indikator für den Dax gab eine knappe Stunde vor Handelsbeginn um 0,93 Prozent nach im Vergleich zum Dax-Schluss vom Dienstag. Die Achterbahnfahrt geht also munter weiter.