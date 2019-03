Aktien Frankfurt Ausblick: Bayer-Verluste belasten Dax vor US-Zinsentscheid

Im Dax zeichnet sich nach dem starken Vortag am Mittwoch zunächst ein deutlicher Rückschlag ab. Belasten dürften voraussichtlich hohe Kursverluste des Index-Schwergewichtes Bayer , nachdem die Leverkusener in einem Teilprozess um angebliche Krebsrisiken des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup in den USA eine Schlappe hinnehmen mussten.